Кличко про Київраду 8-го скликання: ми ухвалювали рішення для розвитку столиці та комфорту киян

У Києві у четвер, 24 вересня, відбулося останнє засідання Київської міської ради 8-го скликання. Мер міста Віталій Кличко подякував депутатам, які ухвалювали рішення, важливі для міста і киян.

Про це повідомили у пресслужбі Кличка. Він нагадав, що Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи визнав у 2018-2019 роках Київську міську раду найефективнішою місцевою радою.

"Сьогодні останнє засідання Київради 8-го скликання. Ми 5 років працювали і ухвалювали рішення задля розвитку столиці й комфорту її мешканців. Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи визнав у 2018-2019 роках Київську міську раду найефективнішою місцевою радою. Два роки поспіль ми отримували нагороду "12 зірок", що надається найкращим європейським муніципалітетам чи громадам, які демонструють значні досягнення місцевої влади у залученні громади до розвитку місцевої демократії. Я дякую всім депутатам, які працювали на благо Києва і киян!" – сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що за свою каденцію Київрада провела 74 пленарні засідання –131 пленарний день. Депутати розглянули й ухвалили загалом майже 10 тисяч рішень. Провели в залі засідань понад 1000 годин, спільно працюючи над вирішенням питань, важливих для міста та киян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київська міська місцева організація політичної партії "УДАР" висунула лідера партії Віталія Кличка кандидатом на посаду мера Києва.