Кличко призначив своїм радником екснардепа Луценка

Нардеп VIII скликання Ігор Луценко став радником мера Києва Віталія Кличка. Він буде працювати на громадських засадах.

Про це колишній парламентар повідомив на своїй сторінці у Facebook. Він уточнив, що займатиметься антикорупційною сферою.

"Відтепер ще й офіційно. Мене призначили радником міського голови з питань запобігання корупції", – уточнив Луценко.

Ігор Луценко призначений радником Кличка

Ігор Луценко потрапив до парламенту у 2014 році за списками партії "Батьківщина". На позачергових виборах цього року він обирався за мажоритарним округом Рівненської області, але програв кандидату від "Слуги народу".

Ігор Луценко Facebook Igor Lutsenko

Як писав OBOZREVATEL, у вересні Віталій Кличко призначив нового радника. Ним став Максим Бахматов. Він відповідатиме за напрямки діджіталізації, інформаційних технологій, містобудування й архітектури, розвиток підприємництва, роботу з інвесторами.

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