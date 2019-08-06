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Кличко призначив нового відповідального за мости в Києві: хто він

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Мер Києва Віталій Кличко призначив Ігоря Бойка новим главою підприємства "Київмістшлях", яке відповідає за шляхопроводи в столиці.

Свою посаду, як зазначено в опублікованому на сайті КМДА розпорядженні, Бойко отримав за результатами конкурсу.

"Призначити Бойка Ігоря на посаду начальника КП із ремонту та утримання мостів "Київмістшлях" із 8 серпня 2019 року шляхом укладення контракту", – йдеться в документі.

Попередній глава підприємства був звільнений після обвалення частини шляхопроводу на Осокорках на автомобіль. Бойко ж із 2018 року обіймав посаду директора з господарського напрямку держпідприємства "Український державний центр радіочастот".

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Странно. Надо было Медовара назначить. В (на) украине это самый авторитетный специалист в области мостостроения
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