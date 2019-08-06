Кличко призначив нового відповідального за мости в Києві: хто він

Мер Києва Віталій Кличко призначив Ігоря Бойка новим главою підприємства "Київмістшлях", яке відповідає за шляхопроводи в столиці.
Свою посаду, як зазначено в опублікованому на сайті КМДА розпорядженні, Бойко отримав за результатами конкурсу.
"Призначити Бойка Ігоря на посаду начальника КП із ремонту та утримання мостів "Київмістшлях" із 8 серпня 2019 року шляхом укладення контракту", – йдеться в документі.
Попередній глава підприємства був звільнений після обвалення частини шляхопроводу на Осокорках на автомобіль. Бойко ж із 2018 року обіймав посаду директора з господарського напрямку держпідприємства "Український державний центр радіочастот".
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Як писав OBOZREVATEL, 2 серпня обвалилася частина Пішохідного мосту, який з'єднує правий берег і Труханів острів. Уламки конструкції впали під опору.
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