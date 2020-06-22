Кличко пояснив, чому не піде на вибори від нової партії мерів. Ілюстрація

Мер Києва Віталій Кличко в майбутньому висуватиметься на виборах міського голови від своєї політичної партії "УДАР".

Про це очільник столиці заявив під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Таким чином він відповів на запитання про те, чому не приєднався до нової партії мерів під назвою "Пропозиція" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я багато років є лідером політичної сили "УДАР", яка завжди боролась і відстоювала демократичні європейські цінності. І, як уже говорив, висуватимусь в мери від своєї політичної сили. А також поведу команду на місцеві вибори, зокрема, в Київраду", – підкреслив Кличко.

"Так, ми спілкуємося щодо співпраці демократичних сил з різними політиками, з різними партіями. Ми в команді зважували всі можливі варіанти і ухвалили рішення йти своєю політсилою. Якщо кияни знову довірять мені бути мером і реалізовувати їх очікування, я переконаний, мені потрібно спиратися на команду, з якою буду втілювати зміни в столиці", – додав він.

Також мер Києва відзначив, що є головою Асоціації міст України, який завжди відстоював інтереси місцевого самоврядування.

"А те, що там хтось говорить, що ніби я хотів бути головнішим і таке інше, – повна нісенітниця. Мені вистачає регалій і титулів. Ще раз зауважу: заради захисту інтересів громадян, місцевого самоврядування, ми будемо готові співпрацювати з усіма демократичними силами, які діятимуть за правилами і порядно", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 червня в Україні представили партію мерів "Пропозиція". До неї увійшли очільник Дніпра Борис Філатов, мер Миколаєва Олександр Сенкевич, міський голова Чернівців Олексій Каспрук, мер Житомира Сергій Сухомлин, очільник Кропивницького Андрій Райкович, міський голова Каховки Херсонської області Андрій Дяченко.