Мер Києва Віталій Кличко показав на відео, як самостійно стрижеться вдома під час карантину через коронавірус COVID-19.

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Відповідний ролик він опублікував на своїй сторінці у Telegram. На відео видно, як Кличко спершу підстригся, тоді помив та посушив волосся, а згодом – причесався (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Зранку причепурився", – написав задоволений очільник столиці.

Кличко показав, як сам стрижеться під час карантину

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва і колишній чемпіон світу з боксу закликав проводити час із користю і не забувати про тренування під час карантину. Кличко зняв відео, де він займається спортом.

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