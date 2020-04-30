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30 квітня • оновлено в 12:16
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Кличко показав, як сам стрижеться під час карантину. Відео

1.2т
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Мер Києва Віталій Кличко показав на відео, як самостійно стрижеться вдома під час карантину через коронавірус COVID-19.

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Відповідний ролик він опублікував на своїй сторінці у Telegram. На відео видно, як Кличко спершу підстригся, тоді помив та посушив волосся, а згодом – причесався (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Зранку причепурився", – написав задоволений очільник столиці.

Кличко показав, як сам стрижеться під час карантину

Кличко показав, як сам стрижеться під час карантину

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва і колишній чемпіон світу з боксу закликав проводити час із користю і не забувати про тренування під час карантину. Кличко зняв відео, де він займається спортом.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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