Кличко показав, як йому вдається працювати з травмою ноги

Вероніка Ковбасюк політика 16:55, 29.07.2020

Мер Києва Віталій Кличко показав на відео, як травма ноги "допомагає" йому у роботі.

Відповідний кумедний ролик він розмістив на своїй сторінці у TikTok. На відео Кличко сидів за столом та хотів підписати документи, втім, олівці та ручки були надто далеко (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, мер столиці дістав з-під столу милицю і нею дотягнувся до склянки із канцелярським обладнанням. Після підписання документів Кличко відсунувся на стільчику, поклав травмовану ногу на стіл та одягнув на неї кепку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко надірвав ахіллове сухожилля, втім, прийшов на засідання Київради на милицях із травмованою ногою.

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