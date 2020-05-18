Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що веде переговори з очільниками інших міст про створення спільної політсили – так званої "партії мерів".

Про це він розповів у коментарі телеканалу ICTV. За словами журналістів, партію нібито можуть створити на базі політичної сили "Удар", лідером якої є очільник Києва (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Так, ми дійсно спілкуємося з мерами інших міст, розуміючи те, що місцеве самоврядування на сьогоднішній день потрібно захищати, потрібно відстоювати інтереси громад. І ми розглядаємо зараз різні варіанти, яким чином ми могли б представити цю політичну силу", – заявив Кличко.

Кличко підтвердив переговори про "партію мерів". Ілюстрація

Водночас участь в переговорах про створення такої партії вже підтвердив і мер Дніпра Борис Філатов.

"Я беру участь в переговорах в різних форматах із різними учасниками цих процесів", – сказав він.

За словами Філатова, мета нового політичного проєкту – зібрати 30% голосів виборців, тих, хто розчарувався у інших партіях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міський голова Львова, лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий прокоментував ідею зі створенням "партії мерів".