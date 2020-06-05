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5 червня • оновлено в 23:02
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Кличко підняли зарплату: названо нову суму

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Кабінет міністрів України ухвалив рішення про збільшення посадового окладу мера Києва Віталія Кличка, який також є головою Київської міської державної адміністрації.

Його заробітна плата піднялась з 17,76 тис. грн до 19,36 тис. грн. Про це йдеться у постанові уряду №441 від 3 червня, опублікованій на офіційному сайті.

Кличко підняли зарплату. Ілюстрація

Кличко підняли зарплату. Ілюстрація

Водночас зростання окладів також торкнулося й інших чиновників. Зокрема, це:

  • перші заступники та секретар Київради – з 15,54 тис. грн до 16,94 тис. грн;

  • заступники голів місцевих адміністрацій – з 13,88 тис. грн до 15,125 тис. грн;

  • директори департаментів у місцевих адміністраціях – з 8,2-7,5 тис. грн до 8,8-8 тис. грн (в залежності від групи міст);

  • голови райрад – з 14,27 тис. грн до 15,52 тис. грн;

  • міські, сільські та селищні голови – з 9,5-15,54 тис. грн до 11,5-16,94 тис. грн (в залежності від групи міст).

Також уряд рекомендував керівникам органів місцевого самоврядування здійснювати виконання цієї постанови виключно в межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисах відповідних органів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" заявила, що готова висунути Кличка кандидатом на майбутніх виборах київського міського голови. Він відреагував на пропозицію і сказав, що піде в очільники столиці від політсили "УДАР", лідером якої є.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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