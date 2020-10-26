Кличко може перемогти у першому турі виборів – ЗМІ

Київський міський голова Віталій Кличко зберігає шанси на обрання в першому турі.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в територіальній виборчій комісії. Як уточнив співрозмовник, за інформацією з 99% дільниць Кличко набирає 50,8%.

Разом з тим представник партії "Опозиційна платформа – За життя" Олександр Попов набирає 9,5%, представник "Голосу" Сергій Притула – 7,9%.

Відзначимо, згідно з опублікованим у неділю екзит-полом, Кличко набирав від 46% до 48%. На виборах до Київської міської ради перше місце з результатом 22% займає партія "УДАР". Друге місце – "Європейська солідарність" – 18,3%. Третє з результатом 10% у "Слуги народу". Також п'ятивідсотковий бар'єр долають "Голос" (7,5%) і "Єдність" (6,1%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в день місцевих виборів, 25 жовтня, поліція Києва виявила факт організованого підвезення жителів Житомирщини на виборчі дільниці в Святошинському районі столиці України.