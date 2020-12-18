Кличко: Київрада планує виділити 400 млн грн для лікування хворих на COVID-19

Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Київської міської ради для виділення ще цього року додаткових 400 мільйонів гривень на забезпечення лікування хворих на коронавірус.

Про це мер столиці заявив під час онлайн-брифінгу у п'ятницю, 18 грудня. За його словами, засідання відбудеться 22 грудня.

"Хочу повідомити, що підписав розпорядження про скликання на 22 грудня позачергового засідання сесії Київради. На нього винесемо головне питання, яке треба вирішити оперативно. Щоб зекономлені нами кошти медичного бюджету, як ми пропонуємо, спрямувати на лікування хворих на COVID-19. Вже цього року. Йдеться про понад 400 мільйонів гривень", – підкреслив мер столиці.

Також він повідомив, що Департамент охорони здоров’я, за його дорученням, вже підготував відповідний проєкт змін до програми "Здоров’я киян".

"І, я переконаний, що депутати Київради повинні підтримати таке рішення. Без зайвих зволікань і політизації важливої для порятунку людей проблеми", – наголосив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутатка Київради Марина Порошенко заявила, що після проведення аудиту у бюджеті Києва виявили 422 мільйони гривень невикористаних коштів, які ще в цьому році можна перенаправити в лікарні на боротьбу з пандемією коронавірусу.