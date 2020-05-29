Мер Києва Віталій Кличко знову братиме участь у виборах глави української столиці.

Про рішення балотуватися на другий термін колишній боксер-чемпіон розповів в коментарі "Радіо НВ". Але офіційно про це Кличко хоче оголосити після старту виборчої кампанії.

Головною перевагою він вважає той факт, що на відміну від інших кандидатів, йому вже зараз є чим звітувати перед виборцями.

Віталій Кличко Twiter УДАРУ

"Цього літа ми пройдемо символічне число в тисячу кілометрів відремонтованих доріг, освітлення в місті і десятки відремонтованих парків, сучасний транспорт і багато інновацій", – сказав він.

За словами Кличка, його партія "Удар" перед осінніми виборами може пройти через ребрендинг. Однак остаточне рішення з цього приводу буде прийматися найближчим часом.

Як писав OBOZREVATEL, Кличко входить до трійки фаворитів на виборах мера Києва відповідно до соцопитувань. Його основними конкурентами вважаються нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко і підприємець Андрій Пальчевський.