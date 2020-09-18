Кличка офіційно висунули в мери Києва

Київська міська місцева організація політичної партії "УДАР Віталія Кличка" висунула лідера партії Віталія Кличка кандидатом на посаду мера Києва.

Таке рішення було ухвалено 18 вересня на зборах міської організації політичної сили, які розпочалися в столиці, повідомили в пресслужбі партії.

Зазначається, що також на зборах висунуть кандидатів у депутати Київської міської ради за списком партії та списками в мажоритарних округах столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, "Європейська солідарність" заявила про підтримку кандидатури Віталія Кличка на посаду мера Києва, оскільки чинний мер послідовно реалізує реформу децентралізації, ініційовану командою Порошенка.