Кива влаштував шоу з Україною на повідку: названо розцінки масовки. Фото та відео

Учасникам мітингу проти так званого "зовнішнього управління", яку 24 листопада провели представники партії "Опозиційна платформа - За життя" біля будівлі посольства США у Києві, платили по 120 гривень.

Відповідне оголошення про набір масовки було опубліковано напередодні – 23 листопада, пише LB.ua (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Видання уточнює, що в акції брали участь представники молодіжного крила "Опозиційною платформа – За життя" і нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива. Також було багато людей пенсійного віку.

Учасників масовки почали набирати 23 листопада. З 11:00 до 13:00 їм обіцяли оплату 120 гривень на людину. Збір розпочався біля станції метро "Берестейська".

Під час мітингу один з учасників в масці американського фінансиста Джорджа Сороса тримав на повідку жінку в українському національному одязі, яка символізувала Україну. Потім Кива вигнав його з кола.

Мітингувальники також тримали в руках плакати "Припиніть вбивати слов'ян", "США скорочує кількості слов'ян", "Ви не господарі тут", "Україна – не 51-й штат США".

Біля будівлі дипломатичного відомства США було присутнє багато поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, організував мітинг глава політради ОТЗЖ Віктор Медведчук.

Акція завершилася о 13:00. За даними поліції, в ній взяли участь близько 1,5 тисячі осіб.