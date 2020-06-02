Ківа відзначив день народження в ресторані, де гуляли весілля Потап та Настя Каменських: фото гостей

Народний депутат "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Ківа 2 червня відзначив свій 43-й день народження.

Свято він організував в київському ресторані Fabius, де свого часу гуляли весілля продюсер Олексій Потапенко (Потап) та Настя Каменських, повідомляє "Страна" (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Ілля Ківа

Видання відзначає, що вартість одного місця для гостя в цьому ресторані становить близько 1,5 – 1,7 тисячі гривень (без алкоголю та обслуговування).

В цей же день у ресторані іменини відзначав і бізнесмен Юрій Вацик, до якого приїхав колишній нардеп від БПП Артур Палатний. Останнього Ківа звинувачував в організації провокацій проти себе.

На день народження до Ківи приїхало близько 30 гостей, серед яких: депутат від "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва, депутат від групи "За майбутнє" Дмитро Лубинець, однопартієць Вадим Рабинович, заступниця головного редактора "Страни" Світлана Крюкова.

Дочка Іллі Ківи - Катерина

Ірина Аллахвердиева

Дмитро Лубинець

Вадим Рабинович

Світлана Крюкова

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні Артур Палатний пригрозив Іллі Ківі відповідальністю за "абсурдними висловлювання", якими той "перейшов не тільки межі здорового глузду, а й закону".