Кива під Радою посварився з протестувальниками: його назвали "биком". Відео

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива вступив у перепалку з демонстрантами біля Верховної Ради.

Нардепу, судячи з усього, висловили невдоволення тим, що він не спілкується українською мовою. Відповідне відео опублікував Telegram-канал PavlovskyNews, уточнюючи, що під парламентом мітингували водії автомобілів з іноземною реєстрацією (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

"Я спілкуюся тією мовою, якій мені зручніше спілкуватися", – сказав Кива.

Потім він вийшов з натовпу, але нардепа звинуватили в тому, що той штовхнув жінку: "Бик, пре і все".

У відповідь Кива назвав одного з учасників протесту "дурнем" і пішов під крики: "Ганьба".

(Відео – Telegram PavlovskyNews)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп від ОТЗЖ Ілля Кива послав Рада національної безпеки і оборони "у ср*ку". Таким чином він відреагував на засідання РНБО щодо Конституційного суду, який скасував кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.