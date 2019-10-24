Київрада зібралася вперше з травня: у фракціях відбулися серйозні зміни

У Києві 24 жовтня відбулося перше з травня засідання міської ради. На нього прийшли 74 з 120 депутатів, а відкрив його мер столиці Віталій Кличко.

Минулого разу Київрада збиралася лише в травні. Відтоді засідання не могли відбутися через відсутність кворуму, оскільки на них реєструвалися менше 61 депутата. У пресслужбі КМДА уточнили, що одним з головних питань, що обговорювалися, став старт опалювального сезону.

Також у міській раді відбулися зміни в складах фракцій. З "Солідарності" вийшли Олександр Пабат, Олег Петровець, Ілля Сагайдак і Олександр Харченко. З "Батьківщини" – Сергій Римаренко, Ваган Товмасян і Сергій Паладій.

Засідання Київради КМДА

Депутат Олександр Ткаченко заявив про створення міжфракційного об'єднання "Наш Київ", до якого приєдналися Сергій Гусовський і Сагайдак, який залишив "Солідарність".

За словами Ткаченка, офіційно про створення цього об'єднання оголосять на наступному засіданні Київради.

Як писав OBOZREVATEL, 19 вересня мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради з проханням розпустити Київраду VIII скликання і призначити дострокові вибори. Він аргументував це тим, що депутати не приходять на засідання, через що не може зібратися кворум.

Пізніше в партії "Слуга народу" заявили, що усні звернення Кличко не можуть бути приводом для обговорення в Раді.

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