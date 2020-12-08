Київрада затвердила перелік і склад постійних комісій: хто очолив. Список

Київська міська рада на засіданні у вівторок, 8 грудня, затвердила перелік і персональний склад постійних комісій.

Як повідомили у пресслужбі очільника міста Віталія Кличка, за таке рішення проголосували 72 депутати. Так, було ухвалено, що представники фракцій "Європейська солідарність" і "Слуга народу" очолять по три комісії, а представники інших фракцій – УДАРу, "Голосу", "Єдності", "Батьківщини", та ОПЗЖ – по дві комісії.

Хто очолив постійні комісії в Київраді:

комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку – Андрій Вітренко ("Слуга народу");

комісію з питань архітектури, містобудування та земельних відносин – Михайло Терентьєв (УДАР);

комісію з питань власності – Михайло Присяжнюк ("Слуга народу");

комісію з питань транспорту, зв'язку та реклами – Олексій Окопний ("Європейська солідарність");

комісію з питань екологічної політики – Денис Москаль ("Батьківщина");

комісію з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу – Олександр Бродський ("Батьківщина");

комісію з питань культури, туризму та суспільних комунікацій – Вікторія Муха ("УДАР");

комісію з питань охорони культурної спадщини – Юлія Ярмоленко ("Єдність");

комісію з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту – Вадим Васильчук ("Голос");

комісію з питань охорони здоров'я та соціальної політики – Марина Порошенко ("Європейська солідарність");

комісію з питань дотримання законності, правопорядку та зв'язків із правоохоронними органами – Олександр Плужник (ОПЗЖ);

комісію з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції – Леонід Ємець ("Європейська солідарність");

комісію з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою – Владислав Трубіцин ("Слуга народу");

комісію з питань регуляторної політики – Ігор Кириленко (ОПЗЖ);

комісію з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг – Максим Нефьодов ("Голос");

комісію з питань місцевого самоврядування, регіональних і міжнародних зв'язків – Роман Ярошенко ("Єдність").

"Я намагаюся зробити все, щоб консолідувати всі фракції новообраної міської ради. Щоб ми працювали злагоджено й ефективно для дальшого розвитку столиці та комфорту киян. І заради компромісу та об'єднання всіх політичних сил УДАР поступився своїми амбіціями. Наші депутати очолили 2 комісії, як і представники багатьох інших фракцій. Бо йдеться насамперед про перетворення в Києві, а не про керівництво тими чи іншими комісіями та чиїсь персональні амбіції", – наголосив Кличко.