Київрада розгляне проєкт бюджету-2021: скільки і на що планують витратити

Київська міська рада взяла до розгляду проєкт бюджету столиці на 2021 рік та проєкт Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2021-2023 роки.

Таке рішення на засіданні у понеділок, 14 грудня, підтримали 93 депутати, передає пресслужба міського голови Віталія Кличка. Відповідно до проєктів документів, доходи бюджету міста заплановані в сумі майже 59,2 (59,171) млрд грн. Видатки – в обсязі майже 56,6 (56,575) млрд грн.

У повідомленні сказано, що передбачені видатки на сферу освіти складають 43% запланованого бюджету – 24,4 млрд грн. На транспорт та дорожнє господарство – 15% або 8,8 млрд грн, зокрема, на метрополітен – понад 1 млрд грн.

На охорону здоров'я планують спрямувати майже 10 % бюджету або 5,6 млрд грн. Щодо такої суми, передбаченої на медичну сферу, як зауважили в департаменті фінансів, із квітня цього року, відповідно до медичної реформи, медзаклади столиці, що змінили статус та стали комунальними некомерційними підприємствами, фінансуються Національної службою здоров’я України. Тобто, лікарні фінансує безпосередньо держава.

На соціальний захист видатки міського бюджету планують у 5 млрд грн (майже 9 % кошторису міста), на сферу ЖКГ – майже 3,2 млрд грн (5,6 %), на культуру та мистецтво – 1,4 млрд (2,4%), фізичну культуру і спорт –1,2 млрд грн (2%).

"Шість років тому бюджет міста Києва складав 18 млрд грн, а борг столиці був 25 млрд! На сьогодні заборгованість столиця повністю покрила. А бюджет з 18 млрд грн збільшився майже до 60 млрд. Нам не вистачає грошей на багато напрямків. І наше завдання, в цих складних умовах, зробити так, щоб максимально ефективно використати ресурси. І на ті напрямки, що найважливіші", – наголосив Кличко.

Він також зауважив, що підтримує позицію депутатів щодо несправедливого розподілу ПДФО, коли столиці залишають 40 відсотків податку, а 60 відсотків вилучають у Держбюджет. Іншим же містам залишають 60 відсотків ПДФО. Разом з тим, мер підкреслив, що це питання може вирішити тільки парламент та уряд, до яких столична влада вже неодноразово зверталась.

"Коли кажуть, що в Києві найбільший бюджет серед інших українських міст, не потрібно забувати, скільки викликів нам доводиться долати. Києву потрібно виконувати функції столиці. У Києві набагато більше навантаження на інфраструктуру, ніж в інших містах. Сьогодні в Київраді представлені чимало політичних сил, що мають свої фракції й у Верховній Раді. Тож нам потрібно консолідувати зусилля, щоб був переглянутий такий несправедливий розподіл ПДФО", – сказав мер.