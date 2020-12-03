Київрада обрала секретарем колишнього помічника Кличка

У четвер, 3 грудня, на першому робочому пленарному засіданні Київської міської ради депутати обрали нового секретаря. Ним став представник партії УДАР Володимир Бондаренко.

Про це повідомляє пресслужба міського голови Києва Віталія Кличка. Зазначається, що кандидатуру Бондаренка підтримали 114 депутатів. За регламентом, голосування відбулося таємно.

"Це велика честь для мене і, водночас, велика відповідальність. Хочу подякувати всім депутатам. І обіцяю бути помічником кожного з вас. Та забезпечуватиму ефективну і комфортну роботу Київської міської ради", – сказав Володимир Бондаренко.

"Я запропонував кандидатуру Володимира Бондаренка, якого знаю багато років. Він – людина компетентна і ефективна. І я переконаний, що Володимир сумлінно виконуватиме свої обов'язки та робитиме все, щоб Київрада працювала злагоджено і в інтересах киян", – наголосив мер Києва Віталій Кличко.

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kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Зазначимо, що Бондаренко народився 26 січня 1985 року в м. Києві. Має вищу юридичну освіту. Трудову діяльність розпочав у 2003 році технічним працівником середньої школи №61 Шевченківського району міста Києва.

У 2007-2013 був помічником Віталія Кличка в Київській міській раді.

2012 року під час проведення виборів до парламенту балотувався в народні депутати Верховної Ради України VII скликання від політичної партії "УДАР Віталія Кличка".

У 2013-2014 роках був помічником Віталія Кличка у Верховній Раді.

З 2014 до 2017 року працював керівником апарату КМДА. Останнім часом був радником мера Києва і секретарем Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.