Київрада має ухвалити рішення для життєдіяльності столиці в умовах пандемії, – Кличко

Вероніка Ковбасюк політика 15:32, 23.07.2020 Оновлено: 15:49, 23.07.2020

Київрада повинна ухвалити цілу низку рішень, які необхідні для забезпечення життєдіяльності столиці в умовах боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київської міської ради 23 липня, написала його пресслужба на сайті. Очільник столиці закликав депутатів працювати конструктивно і ефективно (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні (23 липня. – Ред.) ми повинні ухвалити чимало рішень для забезпечення життєдіяльності міста в умовах боротьби з пандемією", – підкреслив Кличко.

Так, депутати повинні внести зміни до міських цільових програм, і щодо коштів на медицину, і щодо компенсації втрат комунальним перевізникам. Справа в тому, що працівники Київського метрополітену та "Київпастрансу" закликали Київраду підтримати проєкт такого рішення.

"Йдеться, насамперед, про зарплати столичних транспортників. І про покриття витрат підприємств, спричинених вимушеним для них карантином", – відзначив мер Києва.

Кличко сказав, що Київрада має ухвалити рішення для життєдіяльності столиці в умовах пандемії
Пресслужба Кличка

Він закликав ухвалити зміни і до освітньої програми щодо ефективності використання грошей на будівництво, ремонт садочків і шкіл, а ще внести корективи до програми "Турбота". Перш за все, мова про запровадження електронного квитка в столиці.

"Ми надаємо змогу пільговикам користуватися посвідченнями для проїзду в комунальному громадському транспорті до 1 січня наступного року. Поки уряд не врегулює питання компенсації за проїзд пільговиків. Це – важливе рішення, і його потрібно ухвалити", – сказав Кличко.

Кличко сказав, що Київрада має ухвалити рішення для життєдіяльності столиці в умовах пандемії
Пресслужба Кличка

Депутати мають розглянути і питання про продаж через відкритий аукціон дев'яти земельних ділянок. Це, за словами очільника столиці, важливо для наповнення бюджету міста, особливо в умовах, коли Києву фактично заблокували приватизацію об'єктів.

"Закликаю вас ухвалити нарешті рішення про підтримку столичного бізнесу. А саме – про звільнення від сплати пайової участі за розміщення літніх та сезонних майданчиків закладів громадського харчування. А також давайте серйозно ставитися до питання про підтримку вкладників "Укрбуду". У нас є проєкт рішення про звільнення від пайової участі об'єктів "Укрбуду". Зараз "Київміськбуд" взявся за добудову ще шести об'єктів", – підкреслив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві серед 112 осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, опинилися молоді люди від 19 років та маленькі діти від шести місяців.

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