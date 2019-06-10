"Капітуляція – зрада!" Українці влаштували масову акцію під АП

У Києві в понеділок, 10 червня, під Адміністрацією президента влаштували мітинг проти капітуляції України на Донбасі.

Участь в акції взяли кілька тисяч українців, повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Відзначимо, учасники протесту висловили незгоду з пропозицією глави української делегації на переговорах із врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми про те, що ЗСУ не повинні стріляти у відповідь на обстріли противника.

Мітинг під АП

Учасники мітингу розгорнули великий державний прапор і тримали в руках плакати з написами: "Капітуляція – зрада", "Ні капітуляції", а також скандували: "Слава нації – ні капітуляції", "Вово, в нас іде війна – зачекає шаурма", "Кучму геть", "Жодного миру без Донбасу і Криму", "Виходь, слуга, в нас є шаурма".

Мітинг під АП

Мітинг під АП

Серед протестувальників – волонтери, ветерани війни на Донбасі. Перед учасниками також виступив волонтер Олександр Карпюк (Серж Марко).

Під час акції вони спалили білий прапор, а на стіни АП наклеїли фотографії військових, загиблих у зоні ООС. Біля їхніх світлин були запалені свічки.

Мітинг під АП

Також учасники мітингу намагалися почепити на двері будівлі табличку "Адміністрація губернатора Малоросії", проте поліція перешкодила цьому, порвавши її. Після цього люди накинулися на поліцейського.

Той у свою чергу заявив, що не дозволить символіці агресора висіти на держадміністрації.

Мітинг під АП

Мітинг під АП

Мітинг під АП

Мітинг під АП

Мітинг під АП

Мітинг під АП

Мітинг під АП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Глава української делегації на переговорах із врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма запевнив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь".

При цьому голова ВР Андрій Парубій заявив, що заяву про те, що ЗСУ не повинні відкривати вогонь у відповідь на обстріл терористів на Донбасі, призведе до капітуляції, а не до миру.

Через висловлювання Кучми розгорівся скандал, однак пізніше з'ясувалося, що військові не отримували "жорсткої заборони з Києва на роботу артилерії, якщо є хоч якась загроза життю військових", і "як працювали, так і працюють".

Пізніше Кучма пояснив свою скандальну заяву щодо стрільби на Донбасі. Він наголосив, що українські військові повинні стріляти у відповідь, коли це відбувається за межами територій населених пунктів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!