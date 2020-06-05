Кандидатом у мери Києва від "Слуги народу" може стати жінка – Арахамія
Кандидатом на пост мера Києва від "Слуги народу" може стати жінка. Її ім'я поки що вирішили не розголошувати.
Такий натяк зробив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 5 червня біля будівлі Верховної Ради України, написало інформаційне агентство УНН.
"Жінка повинна очолити столицю рано чи пізно, бо не було жодного разу за історію України жінки-мера Києва… Трошки інтриги, це може бути жінка. Може бути сюрприз, який поки не хочемо афішувати, оскільки немає механізму праймеріз", – підкреслив він.
Також Арахамія розкрив одну із причин, чому ім'я цієї людини наразі не називають.
"Як тільки кандидат оголошує себе – одразу тони бруду. Краще зробити це пізніше", – сказав політик.
Також він прояснив, чому по Києву вже висять борди нардепа Миколи Тищенка, який також може стати кандидатом у мери Києва.
"Тищенко рекламує штаб "Слуги народу", як голова штабу", – відзначив Арахамія та додав, що це може мати подвійний сенс, проте не заборонено.
Як повідомляв OBOZREVATEL, перший заступник голови фракції "Слуга народу", голова однойменної партії Олександр Корнієнко сказав, що у внутрішньопартійних праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва можуть взяти участь від чотирьох до шести осіб.