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5 червня • оновлено в 18:18
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Кандидатом у мери Києва від "Слуги народу" може стати жінка – Арахамія

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Кандидатом на пост мера Києва від "Слуги народу" може стати жінка. Її ім'я поки що вирішили не розголошувати.

Такий натяк зробив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 5 червня біля будівлі Верховної Ради України, написало інформаційне агентство УНН.

"Жінка повинна очолити столицю рано чи пізно, бо не було жодного разу за історію України жінки-мера Києва… Трошки інтриги, це може бути жінка. Може бути сюрприз, який поки не хочемо афішувати, оскільки немає механізму праймеріз", – підкреслив він.

Арахамія заявив, що кандидатом у мери Києва від "Слуги народу" може стати жінка. Ілюстрація

Арахамія заявив, що кандидатом у мери Києва від "Слуги народу" може стати жінка. Ілюстрація

Також Арахамія розкрив одну із причин, чому ім'я цієї людини наразі не називають.

"Як тільки кандидат оголошує себе – одразу тони бруду. Краще зробити це пізніше", – сказав політик.

Також він прояснив, чому по Києву вже висять борди нардепа Миколи Тищенка, який також може стати кандидатом у мери Києва.

"Тищенко рекламує штаб "Слуги народу", як голова штабу", – відзначив Арахамія та додав, що це може мати подвійний сенс, проте не заборонено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший заступник голови фракції "Слуга народу", голова однойменної партії Олександр Корнієнко сказав, що у внутрішньопартійних праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва можуть взяти участь від чотирьох до шести осіб.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна Київ
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