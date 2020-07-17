Кандидатка в мери Києва Верещук похвалилася "короткой стежкою" до Зеленського

Перевага кандидата на пост мера Києва від партії "Слуга народу" полягає в тому, що його однопартійцями будуть і президент, і більшість в парламенті, і уряд.

Про це заявила в інтерв'ю Радіо Свобода народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук, висунута партією в кандидати на пост міського голови столиці. Вона назвала цю перевагу беззаперечною і очевидною.

"Уявіть собі, міський голова від "Слуги народу" – це коротка стежка і до президента, і до уряду, і до тих змін, які потрібно провести в київській міськраді і навіть на законодавчому рівні", – сказала депутатка.

Вона зазначила, що Києву необхідна участь в державних програмах.

"Говорячи про держпрограми, як ви думаєте, кому віддадуть перевагу при інших рівних умовах – "слузі народу" або іншим кандидатам, які ймовірно пройдуть, або навіть чинному меру Кличку", – резумувала Верещук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народна депутатка Ірина Верещук була обрана єдиним кандидатом від "Слуги народу" на вибори мера Києва, які пройдуть восени 2020 року.