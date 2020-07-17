Кандидатка в мери Києва Верещук похвалилася "короткой стежкою" до Зеленського
Верещук розповіла про переваги кандидата від "Слуги народу" на виборах мера Києва.
Перевага кандидата на пост мера Києва від партії "Слуга народу" полягає в тому, що його однопартійцями будуть і президент, і більшість в парламенті, і уряд.
Про це заявила в інтерв'ю Радіо Свобода народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук, висунута партією в кандидати на пост міського голови столиці. Вона назвала цю перевагу беззаперечною і очевидною.
"Уявіть собі, міський голова від "Слуги народу" – це коротка стежка і до президента, і до уряду, і до тих змін, які потрібно провести в київській міськраді і навіть на законодавчому рівні", – сказала депутатка.
Вона зазначила, що Києву необхідна участь в державних програмах.
"Говорячи про держпрограми, як ви думаєте, кому віддадуть перевагу при інших рівних умовах – "слузі народу" або іншим кандидатам, які ймовірно пройдуть, або навіть чинному меру Кличку", – резумувала Верещук.
Як повідомляв OBOZREVATEL, народна депутатка Ірина Верещук була обрана єдиним кандидатом від "Слуги народу" на вибори мера Києва, які пройдуть восени 2020 року.