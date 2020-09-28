Кандидат у мери Києва Береза заразився COVID-19

Лідер "Екопартії Берези", кандидат у мери Києва Борислав Береза заразився коронавірусом (COVID-19).

Про це він повідомив у Facebook, зазначивши, що всією родиною вирушив на самоізоляцію. Водночас діти не заразилися вірусом.

"У статистиці за вчора нас, схоже, ще немає. Адже аналізи прийшли недавно. Тепер йдемо всією сім'єю на самоізоляцію на 14 днів. Усі зустрічі, особиста передвиборна активність і ефіри скасовуються. Хоча ефіри скайпом залишаться. А все інше ставимо на паузу. Будемо лікуватися", – сказав політик.

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Зазначимо, раніше повідомлялося, що в парламентській фракції "Слуга народу" нібито виявлено спалах інфікування COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, від ускладнень COVID-19 померла дружина першого заступника Ірпінського міського голови Олександра Маркушина.