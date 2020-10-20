Кандидат у мери столиці Поживанов презентував концепцію 'Нового Києва'

Кандидат на посаду міського голови Києва Михайло Поживанов представив свою концепцію розвитку столиці України.

Його програма "Новий Київ" передбачає суцільний WI-FI інтернет, соціальну мережу для народовладдя, єдиний квиток та низку інших проєктів.

Зокрема, однією з пропозицій Поживанова є публічна платформа, створена за принципом соціальних мереж, але з елементами цифрового підпису й документообігу, на якій кияни зможуть контролювати владу та органи місцевого управління.

Він також переконаний, що місто має бути забезпечено суцільним WI-FI інтернетом і системами відеоспостереження задля комфорту й безпеки в сучасних реаліях.

На думку політика, податків, які платять кияни, та інших надходжень до міського бюджету цілком вистачає для технічного та технологічного оновлення міста.

Водночас "хронічні проблеми міста, такі як дороги, затори та викиди в атмосферу, мають бути розв’язані за європейськими традиціями:

по-перше, провести оптимізацію бюрократичних комунікацій та перевести усі погоджувальні процеси у електронний вигляд до соціальної мережі з можливостями юридично-значущих дій;

по-друге, впровадити референдуми місцевого значення;

по-третє, необхідно максимально перенести об’єкти промислового призначення за межі міста, а контроль викидів у атмосферу зробити публічним;

по-четверте, завершити розпочаті будівництва мостів та збудувати ще один міст в районі Жукова острова у продовження Великої Кільцевої дороги з метою направити транзитні транспортні потоки в об'їзд Києва;

по-п’яте, СІЗО та судові кримінальні палати перенести в одне містечко за межі міста;

по-шосте, аби збільшити пасажиро-спроможність міста та одночасно зменшити попит на індивідуальний транспорт необхідно радикально змінити концепцію пасажирських перевезень:

▪ відмовитися від "маршруток", забезпечити місто комфортними автобусами від MAN або Mercedes-Benz, велико-вузлова збірка яких повинна здійснюватися під Києвом;

▪ забезпечити рух пасажирського транспорту за точним графіком;

▪ квиток на користування пасажирським транспортом повинен бути єдиним, зокрема цифровим;

▪ забезпечити місто достатньою кількістю діджиталізованих паркувальних місць;

▪ збільшити кількість пасажирських потягів у столичному метро і будувати додаткові станції", – йдеться в програмі політика.

Зазначимо, що Михайло Поживанов – український політик, державний і громадський діяч, меценат, народний депутат України чотирьох скликань, працював у виконавчій владі, засновник ГО "Фонд муніципальних реформ" Магдебурзьке право", автор одинадцятого розділу Конституції України про місцеве самоврядування.

Раніше був мером Маріуполя, після чого шість років працював заступником мера Києва Олександра Омельченка, під час переслідування за президентства Януковича майже 5 років працював в Австрійській міжнародної компанії, де займався масштабними інфраструктурними проєктами.

Додамо також, що Поживанов розповів, як розв’язуватиметься питання щодо якості питної води, систем водопостачання, водовідведення, ліфтового господарства.