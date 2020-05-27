Кабінет міністрів України погодив кандидатуру Василя Володіна на посаду голови Київської обласної державної адміністрації.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 27 травня. Зараз Володін тимчасово виконує обов'язки голови Київської ОДА, оскільки з грудня 2019 року був його заступником.

Володін народився 15 квітня 1979 року в селі Корсунка Тальнівського району Черкаської області. У 2001 році здобув вищу освіту, закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю "Міжнародні відносини", кваліфікація "Спеціаліст з міжнародних відносин. Перекладач".

Трудову діяльність Володін почав у 2002 році на посаді менеджера із зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства "Укрфермерпостач" в Києві. У 2003-2004 роках був заступником директора ТОВ "Торговий дім "Дівіком" і ТОВ "Група компаній "УКРАГРО" (за сумісництвом) у Києві.

Василь Володін raybori.gov.ua

У березні 2004 року почав державну службу з посади головного спеціаліста відділу оподаткування управління оподаткування та діяльності департаменту фінансового законодавства Міністерства юстиції України, де пропрацював до 2006 року на різних посадах.

З 2006 по 2010 рік працював у Державному агентстві України з інвестицій та інновацій. Обіймав посади від заступника начальника юридичного управління – начальника відділу фінансового законодавства та розвитку ринків капіталу до директора юридичного департаменту Державного агентства.

У 2010 році став заступником генерального директора Державного підприємства "Державна інвестиційна компанія", у 2011 році – заступником голови Наглядової ради ПАТ "Український банк реконструкції та розвитку".

З 2012 по 2019 роки Володін обіймав посаду директора Департаменту правового забезпечення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

До 20 грудня 2019 року був виконувачем обов'язків генерального директора державного підприємства "Електронмаш".

Володін одружений, має двох дітей. З 2016 року є заслуженим юристом України. Двічі нагороджений державними нагородами – Подякою прем'єр-міністра України і Почесною грамотою Кабінету міністрів України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці квітня президент України Володимир Зеленський призначив головою Закарпатської ОДА Олексія Петрова. До цього він обіймав посаду начальника управління СБУ в Кіровоградській області, а з 2017 по 2019 рік очолював департамент контррозвідки СБУ.