Головна Новини
27 травня • оновлено в 14:42
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ політика

Кабмін погодив Володіна на посаду голови Київської ОДА

1.8т
Читати матеріал російською

Кабінет міністрів України погодив кандидатуру Василя Володіна на посаду голови Київської обласної державної адміністрації.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 27 травня. Зараз Володін тимчасово виконує обов'язки голови Київської ОДА, оскільки з грудня 2019 року був його заступником.

Володін народився 15 квітня 1979 року в селі Корсунка Тальнівського району Черкаської області. У 2001 році здобув вищу освіту, закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю "Міжнародні відносини", кваліфікація "Спеціаліст з міжнародних відносин. Перекладач".

Трудову діяльність Володін почав у 2002 році на посаді менеджера із зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства "Укрфермерпостач" в Києві. У 2003-2004 роках був заступником директора ТОВ "Торговий дім "Дівіком" і ТОВ "Група компаній "УКРАГРО" (за сумісництвом) у Києві.

Василь Володін

Василь Володін

raybori.gov.ua

У березні 2004 року почав державну службу з посади головного спеціаліста відділу оподаткування управління оподаткування та діяльності департаменту фінансового законодавства Міністерства юстиції України, де пропрацював до 2006 року на різних посадах.

З 2006 по 2010 рік працював у Державному агентстві України з інвестицій та інновацій. Обіймав посади від заступника начальника юридичного управління – начальника відділу фінансового законодавства та розвитку ринків капіталу до директора юридичного департаменту Державного агентства.

У 2010 році став заступником генерального директора Державного підприємства "Державна інвестиційна компанія", у 2011 році – заступником голови Наглядової ради ПАТ "Український банк реконструкції та розвитку".

З 2012 по 2019 роки Володін обіймав посаду директора Департаменту правового забезпечення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

До 20 грудня 2019 року був виконувачем обов'язків генерального директора державного підприємства "Електронмаш".

Володін одружений, має двох дітей. З 2016 року є заслуженим юристом України. Двічі нагороджений державними нагородами – Подякою прем'єр-міністра України і Почесною грамотою Кабінету міністрів України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці квітня президент України Володимир Зеленський призначив головою Закарпатської ОДА Олексія Петрова. До цього він обіймав посаду начальника управління СБУ в Кіровоградській області, а з 2017 по 2019 рік очолював департамент контррозвідки СБУ.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Василь Володін
Місце
Україна Київ
Теги
Київська обласна державна адміністрація Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Кияни політика

Коронавірус. Найважливіше

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги