Хворий на коронавірус Тищенко дав брифінг за результатами виборів у Києві

Глава київського осередку партії "Слуга народу", народний депутат Микола Тищенко вперше публічно виступив за підсумками місцевих виборів.

Брифінг транслювався на сторінці СН у Facebook. Водночас Тищенко, який ще лікується від коронавірусу, знаходився без маски (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він заявив про масову скупку голосів і фальсифікації, через що "слуги" показали посередній результат у Києві.

"Досі наші юристи працюють у судах", – підкреслив нардеп.

Водночас Тищенко назвав вибори в столиці особливими, оскільки влада не використовувала чорні технології.

Тепер його команда буде контролювати роботу Київради і КМДА, до того ж готова співпрацювати з мером Віталієм Кличком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 жовтня нардеп Микола Тищенко сказав, що заразився коронавірусом.

29 жовтня він заявив, що лікується від COVID-19, приймаючи магній, цинк, ехінацею і вітамін С.