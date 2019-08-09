Хочуть продати будівлю: з'явилися нові подробиці переїзду ОПУ Зеленського

Офіс президента України не будуть переміщати за межі центру Києва, хоча однією з цілей переїзду є розвантаження міста від транспорту.

Команда президента України Володимира Зеленського розглядає кілька варіантів нового офісу, зокрема КВЦ "Парковий", розповів заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко в інтерв'ю Liga.net.

"У нас виникли деякі складності. Там є технічні складності і не тільки щодо Українського дому. 9 серпня нарада з президентом з цього питання", – повідомив він.

За словами Тимошенка, на зміну приіщення не хочуть витрачати бюджетні кошти, замість цього планують знайти інвесторів та продати будівлі урядового кварталу. Однак можливість знесення нинішнього ОПУ він спростував.

ОПУ "АіФ Україна"

"Це історична будівля. Ніхто не збирається зносити адміністрацію і побудувати тут торговий центр", – запевнив він.

Як писав OBOZREVATEL, в червні в команді президента України Володимира Зеленського заявили, що вже шукають нове приміщення для адміністрації глави держави, оскільки будівля на Банковій їх не влаштовує.

За попередньою оцінкою, перенесення ОПУ буде коштувати десятки мільйонів доларів.

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