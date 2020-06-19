Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко не виключив, що буде балотуватися в мери Києва на майбутніх виборах.

Про це він сказав у прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 19 червня. Трансляція програми велася в YouTube.

Гончаренко також повторив свій передвиборний слоган: "Зеленими в Києві повинні бути тільки каштани".

Передвиборна реклама Гончаренка в Києві

Він зазначив, що партії ще належить визначитися з кандидатом. "Чи може бути, що це буду я? Може", – сказав він. Як висловився нардеп, основне завдання "ЄС" – "це перемогти Зеленського".

Трансляція програми:

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній народний депутат Михайло Добкін також заявив, що має намір балотуватися на вибори мера Києва.