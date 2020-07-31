Голова Київської облради склав повноваження: названо причину

Голова та депутат Київської обласної ради Микола Стариченко вирішив скласти свої повноваження.

Він сказав, що більше не хоче особисто продовжувати політичну діяльність. Відповідна заява чиновника з'явилася на сайті облради (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Я вирішив скласти повноваження голови та депутата Київської обласної ради. Це пов’язано з низкою інсинуацій, інтриг і брудних технологій, які набирають обертів у період передвиборчої кампанії та в яких брати участь ніколи не буду. Адже у своєму житті не ганявся за посадами чи депутатськими мандатами", – йдеться в ній.

Стариченко зазначив, що нещодавно в облраді створили депутатську групу "За демократичні ініціативи президента України Володимира Зеленського", до складу якої він увійшов. Водночас, за словами чиновника, створення такої групи не означає перехід його чи депутатського корпусу до лав партії "Слуга народу".

"Особисто не маю наміру продовжувати політичну діяльність і не буду брати участь у місцевих виборах. Проте залишаюся на Київщині та й надалі працюватиму на розвиток нашого краю", – йдеться в заяві.

Голова Київської облради Стариченко склав повноваження. Заява Facebook / Олег Ляшко

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