Прийшов із коханкою: замішаного в корупції Гладковського засікли на VIP-розвазі в Києві

Олега Гладковського, який до корупційного скандалу обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО, помітили на виступі цирку Cirque du Soleil у Києві.

Туди він прийшов зі своєю коханкою Ілоною Ярмолюк, повідомило 13 лютого власне джерело OBOZREVATEL. Захід проходить у Палаці спорту.

На Telegram-каналі "Страны" зазначено, що політик сидить у 7-му ряду в VIP-секторі.

Раніше журналісти публікували кадри з Гладковським і Ярмолюк із відпочинку в Іспанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналісти програми "Наші гроші" звинуватили Олега Гладковського і його сина Ігоря в організації корупційної схеми, в якій високопоставлені фігуранти справи отримували відкати з покупки деталей до військової техніки, за які Україна переплачувала в 3-4 рази.

4 березня 2019 року Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО і з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

У липні 2019-го Гладковський знову очолив корпорацію "Богдан" (він був президентом компанії з моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу).

8 жовтня детективи НАБУ повідомили Гладковському про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.

19 жовтня суд обрав запобіжний захід для Гладковського. Його відправили в СІЗО на два місяці з можливістю внесення 10 млн гривень застави.

21 жовтня він вийшов на свободу. За нього внесли заставу.