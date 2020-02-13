Прийшов із коханкою: замішаного в корупції Гладковського засікли на VIP-розвазі в Києві

Олега Гладковського, який до корупційного скандалу обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО, помітили на виступі цирку Cirque du Soleil у Києві.
Туди він прийшов зі своєю коханкою Ілоною Ярмолюк, повідомило 13 лютого власне джерело OBOZREVATEL. Захід проходить у Палаці спорту.
Олег Гладковський та Ілона Ярмолюк
Колаж
Гладковський із коханкою на Cirque du Soleil
OBOZREVATEL
На Telegram-каналі "Страны" зазначено, що політик сидить у 7-му ряду в VIP-секторі.
Раніше журналісти публікували кадри з Гладковським і Ярмолюк із відпочинку в Іспанії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" звинуватили Олега Гладковського і його сина Ігоря в організації корупційної схеми, в якій високопоставлені фігуранти справи отримували відкати з покупки деталей до військової техніки, за які Україна переплачувала в 3-4 рази.
4 березня 2019 року Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО і з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.
У липні 2019-го Гладковський знову очолив корпорацію "Богдан" (він був президентом компанії з моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу).
17 жовтня його затримали агенти НАБУ, того ж дня він оголосив голодування.
8 жовтня детективи НАБУ повідомили Гладковському про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.
19 жовтня суд обрав запобіжний захід для Гладковського. Його відправили в СІЗО на два місяці з можливістю внесення 10 млн гривень застави.
21 жовтня він вийшов на свободу. За нього внесли заставу.
20 грудня Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет із колишнього першого заступника секретаря РНБО.
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