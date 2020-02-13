Головна Новини
13 лютого • оновлено в 22:27
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ політика

Прийшов із коханкою: замішаного в корупції Гладковського засікли на VIP-розвазі в Києві

5.2т
Читати матеріал російською

Олега Гладковського, який до корупційного скандалу обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО, помітили на виступі цирку Cirque du Soleil у Києві.

Туди він прийшов зі своєю коханкою Ілоною Ярмолюк, повідомило 13 лютого власне джерело OBOZREVATEL. Захід проходить у Палаці спорту.

Новини
Стало відомо про скандальне рішення суду щодо Гладковського

Олег Гладковський та Ілона Ярмолюк

Олег Гладковський та Ілона Ярмолюк

Колаж

Гладковський із коханкою на Cirque du Soleil

Гладковський із коханкою на Cirque du Soleil

OBOZREVATEL

На Telegram-каналі "Страны" зазначено, що політик сидить у 7-му ряду в VIP-секторі.

Раніше журналісти публікували кадри з Гладковським і Ярмолюк із відпочинку в Іспанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Новини Києва та Київської області Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Олег Гладковський
Місце
Україна Київ
Теги
РНБО фотографии
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
10
14
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги