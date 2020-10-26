"Європейська солідарність" подвоїла торішній результат на Київщині, – Сюмар

Партія "Європейська солідарність" на місцевих виборах 25 жовтня на Київщині подвоїла результат, який отримала торік на парламентських виборах.

Про це заявила під час брифінгу в Центральному штабі партії народна депутатка України, лідерка списку "ЄС" до Київської обласної ради Вікторія Сюмар, передає пресслужба політсили. Вона наголосила, що партія стала переможцем у Київській області попри намагання сфальсифікувати результати волевиявлення з боку опонентів.

"Ми хочемо подякувати мешканцям Київщини за те, що підтримали саме "Європейську солідарність". Для нас це дуже важливо, це серйозна відповідальність в першу чергу. Ми подвоїли результат Європейської солідарності" щодо торішніх парламентських виборів", – констатувала Сюмар.

"Було багато чуток, що тут будуть різні переможці, великі плани на Київську область були в урядущої партії "Слуга народу". Але зараз вони посідають друге місце, і очевидно, що відставання є таким, що "Європейська солідарність" посідає перше місце у Київській області", – зазначає Сюмар.

"Чому це дуже важливо? Останнім часом намагалися сказати, що "Європейська солідарність" це "регіональна партія Галичини", і ця політтехнологічна теза дуже активно нав’язувалася політтехнологами Банкової. І найсмішніше, що вони й досі продовжують роздавати такі тези своїм депутатам", – говорить Вікторія Сюмар.

"Саме тому перше місце у Києві і Київській області говорить про те, що "Європейська солідарність" об’єднує Україну", – переконана Сюмар.

"У нас зараз триває паралельний підрахунок голосів. Ми розуміємо, що до Київської обласної ради, окрім "Європейської солідарності", потрапляють "Слуги народу", партія "За майбутнє", "Батьківщина", ймовірно потрапляє ОПЗЖ, і зараз намагаються затягнути до облради також партію "Наш край". Якраз з цією партією було пов’язано найбільше порушень", – повідомила Вікторія Сюмар.

Вона нагадала про скандальну історію, коли в кандидата від "Нашого краю" були обшуки в ректораті Ірпінської податкової академії, де було вилучено спеціальні докази щодо можливого підкупу виборців і вручено підозру.

"Звичайно, результат "Європейської солідарності" не порадував владу, сьогодні зранку і вночі було дуже багато різних ситуацій з підрахунком голосів. Наш кандидат, який зараз найімовірніше перемагає в ОТГ в Українці, коли з Трипілля везли вже протоколи, на яких стояли мокрі печатки і підписи, – їхню машину зупинили представники Нацполіції і намагалися не допустити, щоб ці протоколи довезли до ОВК. Очевидно що це також була спроба зрізати результат нашого кандидата", – зауважує Вікторія Сюмар.

"Ми посідаємо перші місця і, найімовірніше, йдемо на перемогу голів десь біля 10 ОТГ у Київській області. І це теж достатньо серйозний результат. В багатьох великих містах довкола Києва саме наші кандидати посідають або перші, або другі місця. Зараз триває підрахунок голосів, коли він завершиться, ми про це повідомимо", – зазначила Сюмар.

"У Київській області, як і декларувала партія "Європейська солідарність", найперше завдання для новообраних депутатів буде пов’язане з медициною. Ми добре усвідомлюємо сьогоднішні загрози: на Київщині погана ситуація із протидією коронавірусу. Більшість лікарень сьогодні переповнені. І очевидно, це ті питання, які потрібно вирішувати в першу чергу. Місцеві бюджети вже виснажені і ресурсу залишається все менше. Тому перерозподіл коштів з місцевих бюджетів має відбуватися строго вже не на якесь там піарне "Велике будівництво". А йти в першу чергу на ті потреби, які сьогодні є ключовими викликами – як для України, як для Київщини, так і для всього світу. Наше завдання – це лікарні другої, третьої хвилі, закупка кисню і багато чого іншого", – перераховує Вікторія Сюмар.

Вона подякувала членам виборчих комісій, які відпрацювали в таких складних епідеміологічних умовах, в умовах тиску і фальсифікацій.