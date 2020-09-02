У середу, 2 вересня, в Києві біля Верховної Ради зібралися активісти організації "Авто Євро Сила" ("евробляхи") з вимогою прийняти проєкт закону №3704, який може здешевити розмитнення авто.

Як повідомляє OBOZREVATEL, представники організації з'їжджаються в урядовий квартал, проїзд по вулиці Грушевського ускладнений.

Пресслужба Нацполіціі Києва попередила, що район близько парламенту посилено Нацгвардією, щоб не допустити порушень громадського порядку.

"Євробляхи" під Радою Страна

"У центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, в тому числі під будівлею Верховної Ради України. Для забезпечення громадської безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу заступили на чергування", – відмічено в повідомленні.

Крім того, водіїв попередили про можливе обмеження руху по дорогах у центрі столиці.

Поліція оточила будівлю ВР Страна

Мітинг біля Ради Страна

Мітинг "Авто Євро Сила" PavlovskyNEWS

Мітинг в центрі Києва PavlovskyNEWS

Мітинг "Авто Євро Сила" в Києві PavlovskyNEWS

"Євробляхери" влаштували протест у центрі Києва: під Раду стягнули поліцію та Нацгвардію. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державна податкова служба запустила онлайн-сервіс, який буде корисний всім тим, хто бажає розмитнити авто.

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