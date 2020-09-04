"ЄС" виступила з вимогою тестувати на коронавірус усіх школярів та вчителів Києва

Київська міська організація партії "Європейська Солідарність" вимагає від уряду забезпечити термінове тестування на коронавірус усіх учнів та вчителів столиці, а також викладачів дитсадків.

Як повідомляється на офіційному сайті "ЄС", уже у перші дні вересня деякі школи не розпочали навчання, а окремі класи були відправлені на карантин.

"При збереженні такої тенденції за кілька місяців у столиці можуть бути закриті усі школи", – зазначили в партії.

Також "ЄС" вимагає, щоб Верховна Рада та уряд ввели 100%-у надбавку працівникам шкіл та дошкільних закладів, які зараз опинилися у найбільшій групі ризику.

"Ми вимагаємо від уряду терміново вирішити питання страхування здоров’я і життя вчителів, а також негайно забезпечити шкільні заклади засобами індивідуального захисту", – підкреслюється в заяві.

В партії вважають, що у разі невиконання цих превентивних заходів вся відповідальність ляже виключно на Кабінет міністрів та особисто президента Володимира Зеленського, який заявив, що ситуація з COVID-19 знаходиться під контролем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школах Києва щотижня будуть проводитися вибіркові перевірки через пандемію коронавірусу.

Начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан вважає, що в місті після початку навчального року очікується спалах COVID-19.