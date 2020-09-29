"Екологічна альтернатива" задумала врятувати Київ від сміття і представила план

Гліб Іванов політика 16:30, 29.09.2020

Політична партія "Екологічна альтернатива" представила план порятунку Києва від так званої сміттєвої катастрофи.

На сторінці політсили у Facebook зазначили, що несанкціоновані звалища є майже у кожному мікрорайоні міста, а полігони, куди офіційно звозять відходи, мало чим відрізняються від стихійних смітників у плані безпеки.

Там, як сказано у повідомленні, утворюється шкідливий фільтрат, що отруює ґрунт, повітря та воду. Столиці необхідне генеральне прибирання та формування сучасної системи управління відходами, вважають у партії.

Так, команда "Екологічної альтернативи" запропонувала такі рішення:

  • провести обов’язкову інвентаризацію полігонів і звалищ. Ліквідувати стихійні смітники та привести полігони до стану, що відповідає екологічним нормам.

  • Створити систему, що забезпечить сортування відходів по всьому місту. Окремо збирати скло, пластик, папір, органіку для подальшої переробки.

  • Забезпечити стабільну роботу пунктів прийому вторсировини та небезпечних відходів (батарейок, ртутних лампочок, медичних відходів тощо).

  • Впровадити систему компостування та неодмінно використовувати продукт переробки у якості добрива для ґрунтів зелених зон Києва.

  • Заборонити продавати та розповсюджувати шкідливі для довкілля поліетиленові пакети, пластикові стаканчики та трубочки.

Екологічна альтернатива / Facebookk
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