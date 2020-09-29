'Екологічна альтернатива' задумала врятувати Київ від сміття і представила план

Політична партія "Екологічна альтернатива" представила план порятунку Києва від так званої сміттєвої катастрофи.

На сторінці політсили у Facebook зазначили, що несанкціоновані звалища є майже у кожному мікрорайоні міста, а полігони, куди офіційно звозять відходи, мало чим відрізняються від стихійних смітників у плані безпеки.

Там, як сказано у повідомленні, утворюється шкідливий фільтрат, що отруює ґрунт, повітря та воду. Столиці необхідне генеральне прибирання та формування сучасної системи управління відходами, вважають у партії.

Так, команда "Екологічної альтернативи" запропонувала такі рішення: