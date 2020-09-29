"Екологічна альтернатива" задумала врятувати Київ від сміття і представила план
Політична партія "Екологічна альтернатива" представила план порятунку Києва від так званої сміттєвої катастрофи.
На сторінці політсили у Facebook зазначили, що несанкціоновані звалища є майже у кожному мікрорайоні міста, а полігони, куди офіційно звозять відходи, мало чим відрізняються від стихійних смітників у плані безпеки.
Там, як сказано у повідомленні, утворюється шкідливий фільтрат, що отруює ґрунт, повітря та воду. Столиці необхідне генеральне прибирання та формування сучасної системи управління відходами, вважають у партії.
Так, команда "Екологічної альтернативи" запропонувала такі рішення:
провести обов’язкову інвентаризацію полігонів і звалищ. Ліквідувати стихійні смітники та привести полігони до стану, що відповідає екологічним нормам.
Створити систему, що забезпечить сортування відходів по всьому місту. Окремо збирати скло, пластик, папір, органіку для подальшої переробки.
Забезпечити стабільну роботу пунктів прийому вторсировини та небезпечних відходів (батарейок, ртутних лампочок, медичних відходів тощо).
Впровадити систему компостування та неодмінно використовувати продукт переробки у якості добрива для ґрунтів зелених зон Києва.
Заборонити продавати та розповсюджувати шкідливі для довкілля поліетиленові пакети, пластикові стаканчики та трубочки.