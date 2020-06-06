Зеленський сказав, як виберуть кандидата в мери Києва від "Слуги народу"

Кандидатом від "Слуги народу" в мери Києва стане тільки одна людина, яку виберуть за результатами внутрішніх праймеріз.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами в резиденції в селі Залісся під Києвом в суботу, 6 червня, передає НВ.

За його словами, деяким "набридло бути у Верховній Раді", тому ряд нардепів захотіли бути мерами.

"Вони захотіли праймеріз і це нормально. Буде внутрішній праймеріз Слуги народу, куди увійдуть не тільки люди зі Слуги народу. По-перше, вони повинні показати програму: що вони збираються робити в Києві. Мені потрібно тільки два етапи. Це перший етап, і потім ми виміряємо соціологію і побачимо, у кого більше шансів. Ось і все", – розповів президент.

Володимир Зеленський 24 канал

Як писав OBOZREVATEL, у внутрішньопартійних праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва можуть взяти участь від чотирьох до шести осіб. Взяти участь також може головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.