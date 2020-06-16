Добкін заявив, що 'серйозно' має намір балотуватися в мери Києва

Колишній народний депутат Михайло Добкін має намір балотуватися на вибори мера Києва.

Про це він повідомив в прямому ефірі телеканалу "НАШ". За його словами, Київ має бути більш "чистим і доглянутим".

"Я останнім часом всерйоз розглядаю для себе можливість балотуватися і поборотися з нинішнім міським головою Києва (Віталієм Кличком – Ред.) за цей високий пост. Тому що те, що відбувається з Києвом, мені як жителю України не подобається. Моя столиця повинна бути іншою. Більш чистою, доглянутою і так далі", – сказав Добкін.

За його словами, на посаді глави столиці він би "відремонтував Київ і зробив його класним". При цьому він додав, що в Харкові "все в порядку, там мера міняти не треба".

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко заявив, в столиці почалася "брудна" виборча кампанія. Глава міста закликав майбутніх кандидатів не витрачати кошти на поширення брехні і маніпуляцій.