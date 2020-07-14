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Добкін-"байкер" прорекламував свою кандидатуру в мери Києва на вінтажному мотоциклі: в мережі ажіотаж

Дарина Дурова
політика
2,0 т.
Михайло Добкін

Михайло Добкін випустив агітаційний ролик.

Екснардеп від "Партії регіонів" Михайло Добкін випустив агітаційний ролик до виборів мера Києва, в якому знявся в образі байкера.

Файл із відео політик опублікував у своєму Telegram-каналі 13 липня. Незвична роль Добкіна викликала хвилю обговорення в соцмережах (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

У ролику звучить пісня "Як тебе не любити, Києве мій", проте слова змінені на: "Як тебе не любили, Києве мій".

Для відео відомі місця столиці України зняли з висоти пташиного польоту. Також у ролику показано, як Добкін у косусі, окулярах і шоломі під'їжджає на мотоциклі до пам'ятника засновникам міста.

Михайло Добкін на байку.

Михайло Добкін на байку. Скрін відео

Кадр із відео

Кадр із відео

У мережі з'ясували, що Добкін покатався на дорогому Indian Chief Vintage. "У такій комплектації він коштує від 800 тис. гривень", – написав один із користувачів.

Indian Chief Vintage.

Indian Chief Vintage. indianmotorcyclemarietta.com

"Міша, у тебе нудне обличчя... Ніхто грошей не дасть", "У контексті наявних кандидатів у мери Київ нагадує жертву групового зґвалтування", "Текст по-дебільному написали Міші знову", – пожартували коментатори.

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Скріншот

Скріншот

Кадр із відео

Кадр із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в прямому ефірі ТБ колишній народний депутат Михайло Добкін заявив, що "серйозно розглядає" можливість балотуватися в мери Києва.

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