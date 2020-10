Діана Гранцева: ключова проблема для Києва – відсутність чіткої стратегії й системного підходу до вирішення поставлених завдань

Кандидатка в мери Києва Діана Гранцева – засновниця проєкту Грані Гранцевої і глава Національної Української Асоціації Житла, що займається питаннями ЖКГ, в ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL розповіла, чому вона вирішила йти в мери, поділилася своїм баченням, якою має бути столиця України, розкрила, хто фінансує її виборчу кампанію, а також назвала пріоритетні напрями своєї передвиборчної програми.

– Розкажіть про себе, з чим пов'язана ваша діяльність, чим ви займаєтеся?

– Я – глава Національної української асоціації житла, з 2015 року займаюся розвитком сектора ЖКГ. Спочатку як підприємець і засновник управлінської компанії "Затишна оселя", а згодом, коли прийшло розуміння, що для того щоб нас почули, для того щоб домогтися якісних змін у цьому сегменті, нам необхідно об'єднуватися – ми з партнерами створили Асоціацію.

На сьогоднішній день робота Асоціації зосереджена на трьох основних напрямах:

B2G Business to Government. У межах цього напряму Асоціація ініціює діалог між бізнесом і органами державної влади задля захисту прав та представлення інтересів учасників Асоціації на загальнонаціональному рівні.

B2B Business to Business. Створюємо умови й бізнес-середовище для партнерства й розвитку житлово-комунальної інфраструктури та підвищення ефективності роботи житлово-комунальних господарств в Україні.

B2E Business to Environment. Виступаємо за впровадження інноваційних та енергоефективних технологій у житловому фонді України. Реалізовуємо на практиці Цілі Сталого Розвитку ООН 2030, зокрема й принципи раціонального використання природних ресурсів у житловому секторі, європейські практики енергозбереження та свідомої поведінки з побутовими відходами.

До того, як пов'язати свою професійну діяльність із сегментом ЖКГ, я працювала консультантом із впровадження систем управління бізнесом у великих компаніях у таких секторах економіки, як фінанси, виробництво, HoReCa. Раніше була топменеджеркою найбільшого системного банку України, який входив до п'ятірки найкращих.

– Чому вирішили йти в мери Києва?

Я приїхала до Києва в далекому 1998 році зовсім юною дівчиною, молодим дипломованим фахівцем із невеликого південного містечка й закохалася в Київ із першого погляду. Мене вразила його велич, краса, його вікова історія, і водночас якась теплота, м'якість і крихкість.

За своє життя я побувала майже в усіх найбільших містах світу, бачила і неймовірні хмарочоси, і чудеса архітектурної думки, і історичні пам'ятки, які стали символами епох. Але щоразу я поверталася назад і мріяла, що одного разу і моє улюблене місто посяде гідне місце в рейтингах світових столиць, щоб, приїжджаючи в будь-яку точку світу, ми могли з гордістю на питання "Where are you from?" відповісти: "Я – КИЯНИН / КИЯНКА!"

Однак роки йшли, а нічого особливо не змінювалося. Один мер змінював іншого, одна політична сила приходила на зміну іншій, але ні Києву це не принесло особливої користі, ні киянам не стало жити краще і комфортніше. Незалежно від того, ким були попередні мери – спортсменами, політиками, банкірами – всі вони робили одну й ту саму помилку: намагалися керувати містом безсистемно. Вони латали дірки, як труби, які рвуться то тут, то там. Так можна "управляти" до нескінченності, та тільки Київ так і залишиться на рівні столиць відсталих африканських республік. Почати потрібно з побудови системи управління містом, виробити концепцію розвитку Києва "місто для жителів".

Усі наші проблеми, чи то ЖКГ, чи інфраструктура – вони не локальні. Просто в наших управлінців немає бачення того, яким повинен бути наш Київ. Питання ж точно не в фінансуванні. Бюджет Києва – майже 3 мільярди доларів. Вдумайтеся в цю цифру, а потім подивіться на наші труби, відсутність парковок, брудні під'їзди й переходи. Як людина з багаторічним досвідом управління системами, я знаю, з чого почати і як досягти результату, і тому вважаю за потрібне про це заявити.

Цього року в моєму житті відбувся переворотний момент, який змінив мій світогляд – моя старша дочка закінчила школу й вирішила поїхати вчитися не просто в інше місто, а в іншу країну. Вона не побачила для себе ніяких перспектив, щоб залишитися тут, у Києві, здобути освіту й будувати своє подальше життя вдома. Для мене це було сигналом: досить залишатися осторонь і чекати, що прийде "якийсь міфічний хороший дядько" і змінить ситуацію в моєму улюбленому місті на краще. Є такий дзенский коан "Якщо ти нічого не можеш зробити – що ти можеш?" Розумієте? Так я вирішила, що не можу більше, не маю такого привілею – залишатися осторонь. Зрозуміла, що мій не просто цивільний, а материнський обов'язок – домогтися такого стрибка в розвитку Києва, щоб через п'ять років навчання моєї дочки і саме п'ять років моєї потенційної роботи на посаді мера – вона і сотні інших хлопчиків і дівчаток, молодих киян і киянок захотіли повернутися, залишитися жити і працювати в Києві і сказали: "А в Києві – краще!"

– Ви йдете в мери не від партії, а як самовисуванка, чому?

– Я вважаю, що мер – це насамперед управлінець, а не політик. Йти від будь-якої політичної сили – значить бути носієм ідей певної партії. Я ж вважаю, що мер – це насамперед менеджер, завдання якого не політика, а конкретика. Загалом мені б хотілося демістифікувати владу й роботу мера і показати, що це така ж робота, як і будь-яка інша. Робота, для виконання якої кандидат повинен мати необхідний досвід, знання й компетенції. І наявність партії або відсутність партії, так само як і популярність в інших сферах, тут точно не повинні бути важливими факторами. Набагато важливіше, які в кандидата компетенції й досвід і чи зможе він / вона впоратися з тими викликами, які зараз стоять перед Києвом: ми входимо в топ 15 міст світу з найбільшими заторами, посідаємо останні рядки в рейтингах міст світу за якістю життя, з безпеки, водночас за дорожнечею стоїмо поряд із такими містами, як Ганновер, у якому рівень доходів в рази вища.

– Хто вас фінансує?

– У мене немає спонсорів – і це моя позиція, оскільки якщо хтось вкладає гроші у виборчу кампанію – ці гроші потрібно потім віддавати, а моє завдання – працювати на благо міста й киян. Усі витрати – це мої особисті заощадження.

– Які проблеми вважаєте пріоритетними для Києва і які шляхи вирішення?

– Ключова проблема для Києва – відсутність чіткої стратегії, куди і як ми йдемо. Відсутність системного підходу, який повинен виражатися в чітких, вимірних цілях із термінами та відповідальними за їх виконання. У нас глобально в державному управлінні не вистачає професійних топменеджерів із сильними компетенціями з окреслення цілей і їх реалізації. Як у вислові, що в корабля, команда якого не знає, куди плисти, не буває попутного вітру. Так і в нас через те, що немає чіткої та зрозумілої стратегії і цілей – куди ми йдемо і до чого прагнемо, немає її не тільки в команди, але навіть і в "капітанів" – ми вічно припливаємо не туди.

І тут не потрібно винаходити велосипед: весь світ оцінює якість життя в містах за п'ятьма основними критеріями: безпека, екологія, інфраструктура, освіта й медицина. І є три незалежних рейтинги, які оцінюють ці показники (Economist, Mercer, Monocle). Зараз Київ у цих рейтингах посідає 117 зі 140 міст, або 176 із 200. За якістю життя на рівні Нью-Делі, яке страждає від нестачі води, антисанітарії й забрудненого повітря. Водночас за дорожнечею – на одному рівні з Ганновером, а за рівнем щастя – 142 місце зі 186 міст між містами в Лаосі й Камеруні.

Тому основне завдання – домогтися якісних поліпшень у цих сферах і в такий спосіб вивести Київ у 50 найкращих міст світу – ось основна мета мера на наступні п'ять років. І виконання цього завдання покаже нам, що ми вибрали чесного і професійного управлінця.

– Розкажіть про свою програму

– Моя програма базується якраз на цих 5 критеріях, за якими весь світ оцінює якість життя в містах.

Безпека в Києві.

Чи можемо ми спокійно гуляти по місту, чи продумана транспортна інфраструктура так, щоб домогтися нульової смертності на дорогах, і чи довіряємо ми міській поліції?

Основні завдання в моїй програмі, спрямовані на підвищення рівня безпеки в Києві:

впровадження інтелектуальних систем безпеки

освітлення темних провулків

підвищення довіри до поліції і формування культури взаємодії жителів столиці і правоохоронців

Екологія Києва

У сучасному світі міста – основне джерело "шрамів", які ми наносимо навколишньому середовищу. Міста вже відповідальні за 70 відсотків викидів вуглекислого газу. Забруднення повітря, яким ми дихаємо, вода, яку п'ємо, ґрунт, який поставляє нам їжу, – все це призводить до зростання різних захворювань; зниження якості і тривалості нашого життя. Однією з цілей сталого розвитку ООН 2030 є сталий розвиток міст – суть такого підходу в тому, що ми живемо і розвиваємося так, щоб ресурсів планети вистачило не тільки нам, а й майбутнім поколінням. Для цього в основу всіх процесів повинен бути покладений принцип циркулярної економіки.

Жорсткий контроль за шкідливими викидами підприємств, що розташовані в межах міста.

Впровадження екологічного паспорта для всіх будівельних і інфраструктурних проєктів.

Київ страждає від горіння сухостою в околицях міста. Спільні програми в межах Київської агломерації, наприклад, відкриття ферм з виробництва біодобрив на базі сухостою – суттєво мінімізують цей фактор забруднення повітря.

Комплексна модернізація систем водопостачання і водовідведення. Системи транспортування води (магістральні водоводи, вуличні, квартальні та дворові) технічно сильно застаріли і мають високу аварійність, що призводить до надзвичайно високого рівня втрат питної води, в середньому до 15%, а в житлово-комунальному секторі до 60%, а також до її низької якості.

Впровадження міських програм щодо раціонального використання водних ресурсів у побуті (Україна вже отримала статус маловодної країни).

Розроблення і впровадження програм із розвитку "зеленої" енергетики, встановлення сонячних панелей і систем збору дощової води на муніципальних будівлях.

Впровадження соціальних проєктів із підвищення рівня обізнаності киян щодо принципів сталого розвитку

Розроблення і впровадження програм, спрямованих на зменшення харчових відходів (третина всієї виробленої у світі їжі не досягає шлунка людини, але ж на її виробництво було витрачено багато природних ресурсів).

Інфраструктура Києва

Чому тече руда вода в кранах і що з цим можна зробити?

Чому в Америці дороги служать 25 років, а у нас 3 роки?

Чому Київ у Топ-15 міст світу з найбільшими заторами?

Як шумове забруднення впливає на депресію і суїцид?

Оновлення житлового фонду та модернізація інженерних міжбудинкових мереж. Верховна Рада розглядає законопроєкт, розроблений Міністерством регіонального розвитку з модернізації аварійного та хиткого житла. Закон задає рамки і дає дуже багато повноважень на рівень місцевих муніципалітетів. Так, Київ може провести заміну старих і аварійних будинків на новобудови, і ось тут важливо, щоб під час будівництва нових будинків модернізувалася інженерно-транспортна інфраструктура (труби, тепломережі, дороги у дворах), а також враховувалися соціально-інфраструктурні потреби жителів будинків і мікрорайонів: будувалися дитячі садки, школи, створювалися громадські простори, парковки. Обов'язковим пунктом має бути виділення частини квартир в таких будинках для молодих сімей. Покласти ці завдання на забудовників, зробити ці завдання обов'язковою умовою для перемоги на тендерах з модернізації старого житлового фонду.

Розвиток транспортної інфраструктури, модернізація громадського транспорту, боротьба з заторами на дорогах. Організація мобільних бригад зі швидкого усунення аварій і заторів.

Розроблення мобільного додатку, який дозволить будь-якому киянину сфотографувати сміття, затор або будь-яку проблему і відправити її до відповідної міської службу. Протягом 24 годин – отримати відповідь про усунення проблеми. Розробити в межах системи систему стимулів і заохочень співпраці городян і муніципальної влади.

Освіта Києва (садки, школи, виші)

Як дати дітям професії майбутнього?

Як почати заробляти відразу після вишу?

Як вибрати свою професію?

Чому вчитель – не поважна професія?

Чому в Києві 80% дітей зазнають булінгу?

Відкриття необхідної для міста кількості садочків і шкіл

Модернізація і технічне оснащення навчальних закладів

Підвищення поваги до професії вчителя.

Виявлення та розвиток талантів: олімпіади, програми з обміну досвідом і найкращими практиками з світовими школами.

Розвиток напряму – навчання дорослих – компенсація до 70% витрат на навчання та перекваліфікацію.

Розвиток систем моніторингу та аналізу якості освіти в Києві

Програми захисту дітей від шкільного булінгу. За даними UNICEF, в Україні до 80% дітей стають жертвами шкільного цькування. Необхідне розроблення системи моніторингу та протидії дитячої агресії в навчальних закладах Києва.

Охорона здоров'я в Києві

За що платити лікарям: за лікування або запобігання хворобі?

Яка ціна людського життя в Києві?

Система охорони здоров'я Києва повинна діяти на основі чітких критеріїв, розроблених Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Зокрема, ці критерії передбачають:

Підвищення показників охоплення населення послугами медицини.

Зниження рівня захворюваності та смертності.

Збільшення загальних витрат на охорону здоров'я на душу населення і як відсоток від загальних витрат міського бюджету.

Створення трудових ресурсів охорони здоров'я та інфраструктури (забезпечення медустанов необхідним обладнанням і ліками)

Програми співпраці міста та бізнесу щодо поліпшення стану київських лікарень і поліклінік.

Молодь Києва! Київ для молоді!

Як залишити молодь у Києві?

Чому в Києві немає роботи для молоді?

Як зробити доступне житло для молоді?

Створення робочих місць для молоді

Взаємодія з бізнесом з метою залучення та працевлаштування молодих фахівців на підприємства Києва

Стимулювання молодих підприємців до створення нових підприємств і робочих місць – через податкові пільги для підприємців, яким менше ніж 30 років.

Будівництво соціального житла для молодих сімей.

– Яке місто з тих, що ви відвідали, справило на вас найбільше враження й чому?

– Мабуть, найбільше мене вразив Ванкувер – місто, яке стабільно входить у трійку найкращих міст світу за якістю життя. В IT-індустрії є таке поняття "user friendly", тобто зручний для користувача. Про Ванкувер можна було б сказати "people friendly" – зручний для людей. Про це місто говорять, що якщо хочеш побачити світ в одному місці – це Ванкувер. Фішка міста – природа поруч: чудові природні парки і звичка жителів до таких "сусідів", як койоти. Одна з найкращих у світі систем міського транспорту, до того ж, наприклад, коли стояло питання про те, щоб розширити міські дороги і провести в центрі міста хайвей – влада міста провела референдум, де мешканці висловилися проти. Зараз усередині міста машина просто не потрібна – зручний міський транспорт, наземне метро і найкраща у світі інфраструктура для велотранспорту: в деяких місцях дороги для велосипедистів ширші, ніж для авто. Мотиваційні написи на міському транспорті з серії: "Автобус – це лімузин, повний друзів, з якими ти ще не познайомився". І атмосфера міста, в якому люди щасливі.

Я впевнена, що за п'ять років роботи на посаді мера можна домогтися того, щоб і наш Київ став не тільки привабливим містом для туризму, а й містом для щасливого життя, містом для людей, у якому зручно жити й ростити дітей. Я пишаюся, що я киянка, і впевнена, що Київ посяде гідне місце серед світових столиць!