"Винні мають бути покарані!" Зеленський зробив гучну заяву щодо справ Майдану

Президент України Володимир Зеленський заявив, що суспільству необхідні результати розслідування справ Майдану, а винні обов’язково мають бути покараними.

Про це він сказав під час брифінгу до Дня гідності та свободи. Президент висловив сподівання, що до 20 лютого (Дня Героїв Небесної Сотні. – Ред.) з’являться здобутки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Нам потрібні реальні результати розслідування справ Майдану. Родини загиблих та все суспільство має обов'язково отримати відповіді, а винні – обов'язково отримати покарання", – заявив Зеленський.

Також Зеленський привітав націю зі святом, звернувши увагу на єдність і неймовірну згуртованість українців у важкі часи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 листопада Україна святкує День гідності і свободи. Це патріотичне свято приурочене до річниці двох революцій: Помаранчевої та Революції Гідності.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що справи Євромайдану досі до кінця не розслідувані через неефективність слідчих. Водночас він запевнив, що справи не будуть "поховані".

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко напередодні Дня гідності та свободи заявив, що справа щодо наказів про розстріл Майдану була завершена на початку 2019 року.

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