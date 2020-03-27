Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк самоізолювався, оскільки контактував із начальником поліції Києва Андрієм Крищенком, у якого виявили коронавірус COVID-19.

Про це Шкіряк повідомив на своїй сторінці в Facebook у п'ятницю, 27 березня. Нагадаємо, діагноз у заступника голови Національної поліції України підтвердили цього ж дня.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Я мав контакт з Андрієм Євгеновичем у понеділок, був у його кабінеті. Із дотриманням усіх правил, у рукавичках і в масці.

Але, як відповідальний громадянин, я йду в режим самоізоляції під наглядом лікарів МВС. Про свій стан буду повідомляти лікарям регулярно і негайно сигналізувати, як щось не так", – написав Шкіряк.

Зорян Шкіряк facebook.com/zoryan.zoryan

Він також побажав Крищенку і всім хворим якнайшвидшого одужання. "Я всім серцем підтримую його і солідарний з усіма в боротьбі з цією хворобою! Тримайся, мій любий друже!" – звернувся він до начальника столичної поліції.

Шкіряк наголосив, що від коронавірусу не застрахована жодна особа, "незалежно від регалій, державних посад, гаманця та соціального статусу".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!