Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк самоізолювався, оскільки контактував із начальником поліції Києва Андрієм Крищенком, у якого виявили коронавірус COVID-19.
Про це Шкіряк повідомив на своїй сторінці в Facebook у п'ятницю, 27 березня. Нагадаємо, діагноз у заступника голови Національної поліції України підтвердили цього ж дня.
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"Я мав контакт з Андрієм Євгеновичем у понеділок, був у його кабінеті. Із дотриманням усіх правил, у рукавичках і в масці.
Але, як відповідальний громадянин, я йду в режим самоізоляції під наглядом лікарів МВС. Про свій стан буду повідомляти лікарям регулярно і негайно сигналізувати, як щось не так", – написав Шкіряк.
Зорян Шкіряк
facebook.com/zoryan.zoryan
Він також побажав Крищенку і всім хворим якнайшвидшого одужання. "Я всім серцем підтримую його і солідарний з усіма в боротьбі з цією хворобою! Тримайся, мій любий друже!" – звернувся він до начальника столичної поліції.
Шкіряк наголосив, що від коронавірусу не застрахована жодна особа, "незалежно від регалій, державних посад, гаманця та соціального статусу".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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