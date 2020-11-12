Члени київського осередку партії "Наш край" провели акцію "Стоп брехні" під ЦВК

Київська обласна організація партії "Наш край" вийшла на протестну акцію "Стоп брехні" під стіни ЦВК через масові фальсифікації на місцевих виборах.

Фальшування під час підрахунку голосів було зафіксовано щонайменше у трьох районах: Фастівському, Богуславському, Васильківському. Про це повідомляє політична сила на сторінці у Facebook.

Співзасновник партії Сергій Шахов переконаний, що Богуславська, Васильківська та Фастівська міські ТВК сфальсифікували результати виборів, щоби представники цієї політсили не потрапили до обласної ради, а Київська обласна ТВК, зі свого боку, не побачила таких зловживань і проігнорувала розбіжності кількості голосів у протоколах.

Як зазначив очільник Київської обласної організації партії "Наш край" Анатолій Присяжнюк, на підставі протоколів ДВК з мокрими печатками про підрахунок голосів виборців "Наш край" на виборах до Київської обласної ради долає 5%-бар'єр.

На думку партійців, вони стали жертвами "дерибану" і "договорняків", до яких причетні інші політичні сили. Тому "Наш край" вже звернувся до суду з позовом про порушення виборчого законодавства.

Зокрема, активна група партії "Наш край" передала звернення до ЦВК, правоохоронних органів і народних депутатів щодо створення комісії з розслідування фальсифікацій, які відбулися після виборів 25 жовтня.

Нагадаємо, що напередодні партія закликала всі політичні сили, які "стали жертвами дерибану, договорняків, злочинної фальсифікації результатів виборів на Київщині", долучатися до акцій протесту.