Береза йде у мери Києва: що обіцяє жителям столиці

Політик, громадський діяч і позафракційний нардеп VIII скликання Борислав Береза заявив, що балотуватиметься в мери Києва на виборах у жовтні 2020 року.

Водночас його команда "ЕкоПартії" йтиме до Київради. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Так, я ухвалив остаточне рішення і йду у мери Києва, а моя команда "ЕкоПартії" – до Київради", – підкреслив Береза.

За словами політика, він утомився ставити собі одні і ті самі запитання, зокрема, чому Київ не схожий на інші великі європейські міста та має чимало проблем. Він зазначив, що цьому потрібно покласти край.

Наприклад, на думку Берези, киянами потрібна влада, яка буде працювати на місто, "за кермо" мають стати люди, які готові показати реальні результати.

"Нам усім потрібна альтернатива. І такою альтернативою мають бути люди, яких турбують проблеми Києва... Люди, які знають, як вирішувати проблеми Києва та зробити його більш комфортним", – написав він.

Береза також додав, що в його команді – професіонали, здатні розробити повноцінну екологічну програму розвитку столиці, та рішучі політики, спроможні втілити її в життя.

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