Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ політика

"Аура не годиться?" Кравчук розкритикував переїзд офісу Зеленського

3.2т Читати матеріал російською

Перший президент України Леонід Кравчук розкритикував ініціативу чинного глави держави Володимира Зеленського щодо перенесення Офісу президента до Українського дому.

В інтерв'ю ObozTV на питання, як він ставиться до можливого переїзду Зеленського з вулиці Банкової, Кравчук відповів: "Негативно. Треба шукати не місце, а державне рішення. Рішення, які будуть захищати Україну, можна ухвалити будь-де – навіть на вулиці".

Новини
Переїзд Зеленського з Банкової: в Кабміні повідомили деталі

Перший президент не погодився з аргументом Зеленського, що на Банковій нібито "атмосфера не така".

"Тоді в шахту треба йти, там краща атмосфера. Там створені відповідні умови. Я не думаю, що в Українському домі, де був музей Володимира Леніна, атмосфера краще. Там дух відповідний. Є оснащений офіс. Треба працювати, приймати рішення адекватно українській ситуації, захищати Україну, бути президентом України і не думати, де сидіти", – підкреслив він.

Кравчук розповів, що ще Віктор Янукович у свою президентську каденцію розглядав можливості переїзду Адміністрації президента.

"Перенесення за межі Києва, десь на околицю, де велика територія, під'їзди, щоб не заважати людям жити і працювати, тому що тут, коли приїжджає делегація, ми стоїмо, вибачте за слово, рачки... У Києві можна знайти багато красивих місць, ще не зайнятих, а тут зробити місце відпочинку. Старий Київ, Печерські пагорби, історія, люди ходять... Можна туризм розвивати", – зазначив екс-глава держави.

Новини
Гола жінка, пінгвіни та шаурма: в мережі спливли свіжі фото з Офісу президента

"Треба це розумно, цивілізовано, кваліфіковано зробити, а не просто – ми хочемо переїхати до Українського дому. Повітря не годиться? Аура не годиться? Так не можна ставити питання! Ауру змінюють люди", – додав Кравчук.

Кравчук розкритикував переїзд офісу Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інтерв'ю з першим президентом України Леонідом Кравчуком дивіться в ефірі ObozTV 24 серпня о 19:00

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Леонід Кравчук Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Тег
Офіс президента
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
11
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Tr Svit
Tr Svit
А что же наши предыдущие президенты ни фига не делали?Кто мешал строить сильную Украину?Жадность,глупость...что?За 28 лет раздеребанили все,что только можно.А теперь советуем.Хуже всего,что убили в людях надежду.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...