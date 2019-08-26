"Аура не годиться?" Кравчук розкритикував переїзд офісу Зеленського

Перший президент України Леонід Кравчук розкритикував ініціативу чинного глави держави Володимира Зеленського щодо перенесення Офісу президента до Українського дому.

В інтерв'ю ObozTV на питання, як він ставиться до можливого переїзду Зеленського з вулиці Банкової, Кравчук відповів: "Негативно. Треба шукати не місце, а державне рішення. Рішення, які будуть захищати Україну, можна ухвалити будь-де – навіть на вулиці".

Перший президент не погодився з аргументом Зеленського, що на Банковій нібито "атмосфера не така".

"Тоді в шахту треба йти, там краща атмосфера. Там створені відповідні умови. Я не думаю, що в Українському домі, де був музей Володимира Леніна, атмосфера краще. Там дух відповідний. Є оснащений офіс. Треба працювати, приймати рішення адекватно українській ситуації, захищати Україну, бути президентом України і не думати, де сидіти", – підкреслив він.

Кравчук розповів, що ще Віктор Янукович у свою президентську каденцію розглядав можливості переїзду Адміністрації президента.

"Перенесення за межі Києва, десь на околицю, де велика територія, під'їзди, щоб не заважати людям жити і працювати, тому що тут, коли приїжджає делегація, ми стоїмо, вибачте за слово, рачки... У Києві можна знайти багато красивих місць, ще не зайнятих, а тут зробити місце відпочинку. Старий Київ, Печерські пагорби, історія, люди ходять... Можна туризм розвивати", – зазначив екс-глава держави.

"Треба це розумно, цивілізовано, кваліфіковано зробити, а не просто – ми хочемо переїхати до Українського дому. Повітря не годиться? Аура не годиться? Так не можна ставити питання! Ауру змінюють люди", – додав Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інтерв'ю з першим президентом України Леонідом Кравчуком дивіться в ефірі ObozTV 24 серпня о 19:00

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