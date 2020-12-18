Арахамію помітили в ресторані зі скандальним нардепом. Фото

Голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію помітили в київському ресторані "Ішак" у компанії з нардепом Романом Іванісовим, якого вивели з фракції через судимість за зґвалтування.

Про це пише "Страна" з посиланням на власні джерела. Також видання опублікувало знімок із ресторану. Водночас дата зустрічі не уточнюється (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Іванісов. Фото з його сторінки у Facebook

Співрозмовник також уточнив, що обговорювали Іванісов і Арахамія: "Їли шашлик і піде (турецьке блюдо) з телятини, обговорювали можливі перевибори в Раду, слабкі позиції фракції й перспективи".

Роман Іванісов досі є нардепом. rada.gov.ua

Видання також нагадало, як у лютому Арахамія запевняв, що не спілкується з Іванісовим, бо той його обдурив щодо судимості.

Арахамію та Іванісова помітили в київському ресторані "Ішак".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іванісова обрали народним депутатом від Рівненської області на виборах до парламенту в 2019 році. Після цього спливла інформація про те, що народний обранець раніше відбував покарання за зґвалтування. Після цього його вивели з фракції "Слуга народу", однак мандат він не склав.

Пізніше було опубліковано документи – вирок суду, яким його визнали винним у груповому зґвалтуванні, а також указ другого президента Леоніда Кучми про помилування парламентарія. Жертва зґвалтування розповіла, що з неї поглумилася група з чотирьох людей, затягнувши в машину.