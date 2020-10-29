Андрій Пальчевський разом з прихильниками вимагає перевиборів під стінами КМДА.

Політична сила "Перемога Пальчевського" зібрала під стінами КМДА сотні прихильників, які вимагали від влади справедливого підрахунку голосів. Протестувальники принесли задокументовані факти порушень під час виборчого процесу.

Пальчевський звернувся до правоохоронних органів із вимогою спростувати фейкову інформацію стосовно начебто наявності в нього російського громадянства.

"Я, як громадянин України, якого було звинувачено в тому, що я нібито є співробітником спецслужб іноземної держави, подав відповідну заяву в СБУ на ім'я керівника, звертаюся до генпрокуратури. Ми зробимо все, що потрібно для того, щоб захистити честь і гідність не стільки мене як людини, скільки всіх людей, які вірили, вірять і будуть вірити не тільки в мене, але й у справу, яку ми робимо, – наголосив він. – Тому всі ці мерзотники, які брали участь у компанії очорнення, показуючи паспорти, придумуючи історію, що я не є громадянином – я, корінний киянин! – і є співробітником спецслужб, вони всі будуть відповідати".

Також присутня на акції Лариса Дегтярьова розповіла про маніпуляції, до яких вдалася влада з метою не дозволити партії подолати прохідний бар’єр до міськради, та заявила, що політисила вимагатиме проведення повторних виборів.

"У нас зафіксовано щонайменше 50 фактів порушення виборчого законодавства у великій кількості дільниць. Найбільшим порушенням було зіпсування понад 20 тисяч бюлетенів. Під різними приводами бюлетені з поміткою “За” “Перемогу Пальчевського” вважали недійсними. Тому ми подаємо в суд на визнання результатів виборів недійсними. Вимагаємо перевиборів", – резюмувала кандидатка в депутати від "Перемоги Пальчевського".

Під час акції Пальчевський звернувся до своїх прихильників. "Я не очікував такої кількості людей, які прийшли мене підтримати. Владі навіть довелося виставити групу поліціянтів перед міськрадою. Ми почали суди за результати виборів і будемо вимагати проведення перерахунку голосів", – наголосив він.